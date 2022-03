GO Serigne Abdou va rouler pour lui-même

Membre fondateur de la coalition Bokk Gis Gis, tout comme Pape Diop qui en est le patron, il a décidé de quitter ses camarades pour, comme un grand, aller s’essayer dans la cour de récré des élèves du second cycle. Il se dit déçu de ce qui s’est passé lors des dernières locales (Pape Diop l’avait snobé pour aller traiter directement avec de nouveaux alliés), et il s’est juré que cela ne lui arriverait plus.

En quoi faisant ? En laissant le parti entre les mains de ses désormais ex amis pour fonder son propre mouvement dont il donnera le nom le 26 mars prochain, si Dieu et ses affaires le lui permettent. Il a déjà recueilli les prières du Khalife pour ce projet

Pour les prochaines législatives le jeune marabout-‘kamikaze va faire presque comme Jean Lefebvre, l’entrepreneur qui dit travailler pour vous, mais qui en réalité, ne travaille que pour lui.

Avec Serigne Cheikh, l’autre Baradoĺli? On ne sait pas encore, les « Italiens étant des gens trop civilisés pour des annonces de rupture brutale. Ce qu’on sait en retour, c’est que pour le prochain « concours » des députés, Serigne Abdou et le pape ne mangeront pas dans la même gamelle. A moins que…

Sébé