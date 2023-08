Go: Sierra aussi se montre...léonine avec Tapha. 

Les rideaux sont tombés sur la Can féminine et on s’attendait plus ou moins aux résultats finaux. Samedi dernier, en finale de l’AfroBasket Féminin 2023 au Rwanda.

Les Lionnes ont été battues par une équipe nigériane beaucoup plus forte (comme d’hab), qui a maitrisé son sujet tout au long de la compétition et montré une classe exceptionnelle qui en a époustouflé plus d’un. Mais après la défaite de nos joueuses, Ils ont été nombreux les fans (dont le journal Rewmi Quotidien qui avait déjà attiré l’attention sur la nervosité et le manque de psychologie du coach Tapha Gaye), et la star Cierra Dillard, nommée meilleure meneuse de la compétition, à se sentir frustrés.

L’américaine qui vient juste en effet de prendre la nationalité sénégalaise, n’a pas manqué de sortir ses quatre vérités bien fondées à l’endroit de l’entraîneur Tapha Gaye, presqu’immédiatement après la prestation moyenne des lionnes : « La différence entre les équipes dans un championnat, c’est l’entraineur. Et moi, c’est la première fois que je vois un entraîneur renoncer et abandonner son équipe à la mi-temps d’un match, simplement parce qu’elle se faisait mener… ». Si on y rajoute qu’avant même de quitter le terrain pour rentrer à l’hôtel, Tapha, sans doute pas trop sportif, en avait rajouté en avertissant les supporters sénégalais que c’était la dernière fois qu’il entrainait l’équipe ?

On a beau dire, mais moi, je n’ai jamais vu Cheikh Sarr (ancien coach des lionnes et actuel coach de l’équipe du Rwanda qui est arrivée en 1/4 de finale pour une première compétition internationale) se comporter de la sorte.

Sébé