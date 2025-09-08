GO : S’ils se taisaient un peu, on pourrait mieux respirer

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il y a des Sénégalais comme ça. Ils n’ont pas besoin qu’on le leur dise. Ils sont sûrs d’être le centre du monde. Ils ont un avis sur tout. On leur demande, ils parlent. On les ignore ? « Grawoul ». Ils attendent les grandes occasions pour se manifester, prendre leur revanche. Que ce soit les cérémonies politiques, ou religieuses..

Par exemple, il y a le gnome de Thiès ( il commence quand même à prenre du recul ceĺui la, depuis que les resultats des élections lui ont montré que « Maag dou caxaan, borom bédiawe dou foo » ). Il y a le professeur Cheikh Ould Bine Bine qui aime paraître à la télé, qui adore largent des politiques et la verroterie féminine, il a Mounass, la « presse- woman » qui aime les combinaisons à la James Brown, et qui a même de faux airs avec l’artiste, il y a le capitaine et son papa, friands de bagarres religieuses.

Franchement, si ce trio consentait un tout petit peu diminuer ses apparitions publiques la télé, il serait difficile de rencontrer des Sénégalais pour sen plaindre. Les gens en ont marre des guérillas.

Comme le disait Salvador : » Faut rigoler, faut rigoler, avant que le Ciel nous tombe sur la tête.

Faut rigoler, faut rigoler, pour empêcher le Ciel de tomber ».

Sébé