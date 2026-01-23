GO : Sois sportif, Vicky

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Exit la parade populaire dans les rues de Dakar que le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, avait organisée pour recevoir les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal. Cette cérémonie officielle a tenu toutes ses promesses, dans la cour de la présidence de la République.

Seulement l’événement suscite déjà des réactions critiques, notamment en raison de l’absence de plusieurs générations d’anciens internationaux sénégalais. Selon les informations disponibles, seule la génération de 2002 a été invitée à prendre part à la cérémonie, au détriment d’anciens joueurs des décennies précédentes.

C’est ainsi que des « has been » comme Victor Diagne, ancien international sénégalais d il y a 50 ans au moins des années 1980 et 1990, sont sortis deleur réserve pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’injustice.

» Gni fouyou gnou ? Quel trophée ont ils ramené au Sénégal ? Et que faire de ceux qui les ont devancés ?. Doit on remonter l’histoire du Sénégal, pour contenter tout le monde ?

Sébé