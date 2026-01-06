GO : Thier nakk…. tcheu…. deugue deugue !

Partager Facebook

Temps yi daal, personne ne comprend plus le député. Au début, il était très pertinent, et comme Guy Marie Sagna, ne ratait jamais une occasion de dénoncer des incongrutés ou des indelicatesses de l’ancien gouvernement..

Mais maintenant, il est devenu pire que Per Bou Khar. Le leader du parti République des Valeurs ouvre des débats sur tout ce qui bouge.Même sur les bonbons « M’int » qui paraissent avoir remplacé tous les autres que nous sucions, temps boy.

Est-ce qu’il ne confond pas son rôle de député à une autre fonction?

En tout cas, on ne peut pas le soupçonner d’avoir trop de boulot. Chaque jour amène un nouveau sujet de débat stérile, et hier, c’était la reception des nouvelles voitures des parlementaire, dont il avait tenu à nous entretenir.

Est-ce que dou khon ou bien affairou » surmenage ?

Sébé