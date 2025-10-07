GO : Woyofal, les clients avaient raisonne!

Partager Facebook

Depuis toujours, les clients de Senelec ne cessent de déplorer le cout de l’électricité, mais jamais la boite n’en a eu cure.

Sauf que maintenant, face à la montée de la contestation des consommateurs sénégalais, elle ne peut plus se boucher les oreilles.

Ainsi, Habib Sy, son PCA, vient de monter au créneau, piur reconnaitre ( enfin ? ), la cherté de l’électricité, à nulle autre pareille en Afrique, et les difficultés liées au système Woyofal :

« Quand tout le monde dit que le coût de l’électricité est cher, c’est cher. Je le reconnais. Et quand, également tout le monde dit qu’il y a des problèmes sur le Woyofal, c’est qu’il y a de vrais problèmes, sur le Woyofal ».

Alors, on fait comment pour rectifier le tir ? Visiblement le Pca n’a pas encore de solutions. Toutefois, pour restaurer la confiance, Habib Sy annonce une prochaine réunion pour améliorer la communication.

Mdrr (en wolof: » tékh tékh ma réeeh ). Comme si c’était une panacée ! .

Sébé