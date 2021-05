Homosexualité: LGBT-France déclare la “guerre” aux religieux

Les lobbies LGBT français attirent l’attention du ministre de l’intérieur français, Gérald Darmanin, sur la manifestation du 23 mai 2021 contre l’homosexualité au Sénégal, organisé par « Le collectif And Samm Jikko Yi », dont le coordinateur Ababacar Mboup, selon eux, a déjà fait l’objet d’un signalement pour appel à la haine, meurtre des homosexuels sénégalais. A cet effet, LGBT-France demande que Ababacar Mboup soit l’objet d’une interdiction administrative du territoire français.

Un collectif d’associations manifeste pour demander la criminalisation de l’homosexualité dans le pays. Les peines passeraient de 5 à 10 ans de prison dans un pays où l’homosexualité est déjà considérée comme un délit.

Cela fait plusieurs semaines que la tension monte au Sénégal autour du sujet de l’homosexualité. En cause, le tour dans tout le pays d’un collectif soutenu par le rassemblement islamique sénégalais. Ce collectif, qui appelle à une grande manifestation ce dimanche, demande que l’homosexualité soit criminalisée. Manifestations, signatures de pétitions, pressions sur les élus, tous les moyens sont bons pour obtenir du gouvernement une nouvelle loi qui permettrait de durcir la législation.

Conséquence de la tension qui règne, les personnes LGBT sont victimes d’agressions et doivent se cacher pour vivre. C’est le cas de Djamil Bangoura. En février dernier, il a été victime d’une septième agression, très grave, dont il garde une cicatrice sur le haut du ventre. Depuis, il vit en dehors de Dakar dans une petite ville dont il est impossible de dire le nom pour ne pas le mettre en danger.

Il faut dire que Djamil Bangoura est connu. C’est l’un des rares militants à afficher ouvertement son homosexualité. Il est d’ailleurs à l’origine d’une association dédiée à la cause, l’association Prudence plus. “Les homosexuels ici au Sénégal sont considérés comme des animaux qui n’ont pas de droit de vie. Ils ne doivent pas être dans la société sénégalaise. Nous sommes des personnes à abattre” dit-il.

D’après LGBT-France, ces Sénégalais portent de fait par leur autorité morale une lourde responsabilité quant aux futurs événements violents contre d’autres Sénégalais identifiés comme homosexuels. Les lobbies LGBT français demandent au ministre de l’Intérieur français de veiller personnellement à ce que ces “complices radicalisés de Monsieur Ababacar Mboup, fassent l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen (article L 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et que ces personne soient l’objet d’une interdiction administrative du territoire considérant que leur présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France (article L 214-2 du code précité).

“Cette manifestation bénéficie publiquement du soutien par la signature d’une pétition demandant la criminalisation de l’homosexualité d’une minorité radicale de personnalités et d’imams sénégalais islamiques composée de Messieurs : Serigne Babacar Sy Mansour (Khalife Général des Tidianes), Imam Dame Ndiaye (Président Association islamique du Sénégal), Imam Moustapha Gueye, Dame Mbodji (Président syndicat enseignant au Sénégal), Imam François Bodian (Imam Zone Sud Bignona), Cheikh Rhim Seck (Khalife Général Tianaba), Omar Diagne, Cledor Sène (Président du mouvement Nouvelle Vision), Assane Diouf (a priori rapatrié par le Gouvernement des USA pour terrorisme), Cheikh Omar Diagne, Cheikh Bekay Bekay (Khalifa des Khadres)”, lit-on dans un communiqué sur le site ADHEOS.