Hygiène féminine: Coumba Gawlo lance un projet pour la gratuité des serviettes hygiéniques dans les établissements scolaires

L’artiste Coumba Gawlo est dans l’action sociale. Elle a marqué la journée internationale des femmes en offrant des services hygiéniques aux jeunes filles des établissements scolaires de Dakar et du reste du pays.

C’est dans son ancienne école, Martin Luther King qu’elle a lancé, cette campagne de promotion du bien-être. Elle a remis des services hygiéniques.

C’est dans le cadre de son projet humanitaire avec sa fondation et l’association Lumière pour l’Enfance-Coumba Gawlo. C’est un des premiers gestes de la Diva depuis son retour sur scène musicale. Elle a été accueillie par le corps professoral de l’établissement ainsi que les élèves qui l’ont fait un rappel en chantant ses chansons avec des chœurs magnifiques pour lui rendre un vibrant hommage.

Les élèves et la Principale ont salué la disponibilité et la générosité de la Diva, qui à travers ses actions sociales et humanitaires, balise la voie de la citoyenneté aux élèves.

Notons que la diva a commencé depuis très longtemps à faire des actions sociales dans les établissements scolaires comme dans la cité religieuse de Tivaouane à l’école des filles où elle distribuait, chaque année, des lots de matériels informatiques.