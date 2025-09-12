Ibrahima Thiam secrétaire d’État au Développement des Pme-Pmi : « Les Pme sont au cœur de la transformation économique du Sénégal » (4/5)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le secrétaire d’État au Développement des Pme-Pmi, Ibrahima Thiam, a affirmé, jeudi, lors de la 24e session des Assies économiques du MEDS que les petites et moyennes entreprises « ne sont pas seulement des structures économiques », mais bien « des moteurs d’emploi, d’innovation et de résilience ».

Il estime que les Pme et les start-ups sont au cœur du développement économique et social du Sénégal. « L’objectif de cette rencontre est de partager la nouvelle stratégie de l’Adepme, de dévoiler sa nouvelle identité et surtout de mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’une vision commune », a expliqué le secrétaire d’État. Selon lui, le plan présenté par l’Agence s’attaque à des défis structurants : renforcer la compétitivité, favoriser l’inclusion, promouvoir le Made in Sénégal et ouvrir davantage les Pme aux marchés nationaux et internationaux.

Ibrahima Thiam a salué le choix d’un hackathon pour créer la nouvelle identité visuelle de l’Agence, y voyant « un signal fort ». « C’est celui de la co-création, de l’ouverture et de l’innovation participative », a-t-il souligné, estimant que cette démarche illustre la volonté d’associer largement les parties prenantes. Le secrétaire d’État a insisté sur la volonté de son département d’accompagner l’Adepme dans la mise en œuvre du plan. « Mon département restera mobilisé aux côtés de l’Agence pour que cette stratégie ne reste pas un document, mais devienne une réalité vécue par nos entrepreneurs, dans chaque territoire et dans chaque filière », a-t-il assuré.

Il a enfin appelé les participants à contribuer activement aux travaux de l’atelier. « Engagez-vous dans les échanges afin que les recommandations qui en sortiront soient concrètes, utiles et porteuses d’impact pour nos Pme», a-t-il lancé, avant de souhaiter «des travaux fructueux» à l’ensemble des participants.