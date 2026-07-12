« Il ne doit pas être le seul coupable » : Aboubacry Ba prend farouchement la défense de Pape Thiaw

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Le journaliste sportif Aboubacry Ba est monté au créneau pour défendre l’ancien sélectionneur Pape Thiaw, fustigeant les critiques qui l’accablent depuis l’élimination des Lions de la Téranga. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, il rappelle avec ironie qu’après le sacre continental, « près de 50 personnes se sont partagées primes et récompenses » car toutes « revendiquaient tous une part de responsabilité dans la réussite des Lions ».

D’ailleurs l’on annonce que Pape Thiaw a décidé de contre attaquer. Et qu’un ‘éventualité d’un départ de Pape Thiaw de la direction de l’équipe nationale du Sénégal engendre des tensions au sein de la Fédération sénégalaise de football. Son entourage prépare une réaction pour contester un éventuel limogeage, ce qui soulève des questions sur la complexité contractuelle entourant sa situation.