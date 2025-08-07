Uploader By Gse7en
Il purge sa peine, mais refuse de quitter la prison

7 août 2025 Faits divers 5 Voir

Incarcéré depuis 2015 et condamné à dix ans de réclusion, A. Diallo aurait dû retrouver la liberté en juillet dernier. Pourtant, à la surprise du personnel pénitentiaire, il refuse de quitter sa cellule, affirmant qu’il lui reste encore cinq années à purger, une déclaration non confirmée par les documents officiels.

Les registres judiciaires consultés par l’administration pénitentiaire indiquent que la totalité de la peine a été accomplie et ne mentionnent aucune prolongation. Malgré cela, le détenu maintient sa position et poursuit son quotidien derrière les barreaux comme si de rien n’était.


Cette situation inhabituelle soulève des interrogations : s’agit-il d’une incompréhension sur la durée réelle de la peine, d’un trouble psychologique ou d’une difficulté à envisager la réinsertion après une décennie d’incarcération ? L’affaire reste sans explication claire pour l’instant.

