Il tue son frère de 4 ans à coups de hache

Le drame a eu lieu à Sinthiou Ngoye, dans la commune de Maka Colibantang, vendredi soir. Selon L’Observateur, Sankoum Diop, 30 ans, souffrant de troubles mentaux et récemment rapatrié d’Italie, a mortellement frappé son frère consanguin âgé de 4 ans avec une hache, devant leur domicile.

L’enfant est décédé sur le coup. Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues rapidement et ont interpellé le suspect sur place, sans qu’il n’oppose de résistance. Il a été placé en garde à vue et devrait être présenté au parquet dans la journée.

Le corps du petit garçon a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Tamba pour autopsie. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que Sankoum Diop avait déjà été interné au centre psychiatrique de Djinkoré, peu après son retour d’Italie, en raison de ses troubles mentaux.