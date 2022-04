Incarcérée depuis 2016, Mbayang Diop compte sur Macky Sall pour être sauvée

« Hormis l’espoir qu’on place en Dieu dans cette affaire, seul le président de la République Macky Sall peut faire quelque chose. Il est très respecté dans ce pays, on l’aime beaucoup. Il est estimé à commencer par le Roi et le Prince. Si le Chef de l’Etat prend langue avec eux, ils pourront intervenir auprès de la famille pour qu’elle pardonne et paye en conséquence en caution financière. Car si la sentence n’est pas exécutée, on pourra payer, ce qui ne sera pas un problème pour Macky Sall. Tout notre espoir repose sur le Chef de l’Etat, qui jouit d’une grande aura en Arabie Saoudite. Il peut faire une sortie honorable, en venant sauver sa fille, incarcérée depuis 2016. Personne ne peut rien faire, à part lui. C’est l’espoir de tout un peuple d’autant qu’il ne reste pas beaucoup de temps pour que la fille de la victime atteigne ses 11 ans. Nous lui demandons solennellement d’intervenir auprès des autorités saoudiennes », a-t-il imploré.

Abou Yankhoba Sagna a tenu à préciser que la compensation financière dépend du montant demandé par la famille victime. A l’en croire, « la dernière compensation qu’on m’a expliquée concernait un vieux de 97 ans tué. Sa famille a demandé 12 millions de Rials pour la compensation financière », précise-t-il.