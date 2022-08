Inégalité Salariale: La FGTS demande plus de considération et menace

L’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (FGTS) a décliné ce Jeudi son plan d’actions face au non-respect par le gouvernement de l’équité entre les agents de l’Etat et les agents des collectivités territoriales.

L’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal est très remontée contre le gouvernement ! La raison ? Il accuse ce dernier de ne pas respecter l’équité entre les agents de l’Etat et ceux des collectivités territoriales suite à la revalorisation des salaires de l’administration publique sénégalaise par le chef de l’Etat.

Du moins c’est ce qu’a indiqué le président de cet intersyndicale Sidya Ndiaye « Les collectivités territoriales, étant des démembrements de l’Etat ne sauraient souffrir d’aucune iniquité sociale », a-t-il d’emblée déclarer. Puis de rajouter « Les travailleurs des collectivités territoriales ont toujours été laissés en rade comme d’habitude, l’intersyndicale a déposé un préavis de grève couvrant la période du 10 aout 2022 au 31 décembre 2022, tout en précisant que si d’ici un mois franc passé, rien n’est fait, elle est fondée à agir en déclenchant une grève générale sur l’ensemble du territoire national et dans tous les ordres de collectivités territoriales (Départements. Villes et Communes) jusqu’à satisfaction de leurs revendications légitimes ».

Pour autant Sydia Ndiaye et ses collègues n’ont pas manqué de rappeler aux autorités gouvernementales l’application d’office de la loi (NDLR : 2011-08 du 30 Mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales du Sénégal en son article 29 qui stipule que « Toute revalorisation de rémunération des fonctionnaires de l’Etat, s’applique d’office aux fonctionnaires des collectivités territoriales).

De plus il estime qu’en ne respectant pas la loi, le gouvernement met en péril la stabilité et la paix sociale dans les 603 collectivités territoriales du pays. Ce qui fait que « l’intersyndicale ne restera pas passive devant cette injustice et n’acceptera plus la marginalisation des travailleurs des collectivités territoriales », a lancé le Mr Ndiaye.

Avant d’expliquer qu’il s’agira pour eux après le dépôt du préavis de grève de faire une marche nationale dans toutes les régions et à la même heure avec lecture du préavis et du dépôt des revendications au niveau des gouvernances et préfectures. Et enfin une grève générale dans l’ensemble des collectivités territoriales.