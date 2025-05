Infirmier tué : comment sa femme enseignante a tenté de la sauver

Partager Facebook

Mamadou Samba Diallo, qui a perdu la vie dans l’attaque perpétrée par trois malfaiteurs, qui ont emporté ses moutons, a été inhumé mercredi au cimetière de Kaffrine. Témoin du drame, son épouse a tenté de s’opposer aux assaillants.

Sa belle-sœur, Ndèye Fatou Diallo, témoigne dans L’Observateur.«Le jour de la mort de mon petit frère, on a échangé au téléphone vers 8h du matin. Puisqu’il est pratiquement le seul soutien de famille sur qui tout repose, je lui ai proposé de réunir une certaine somme d’argent afin de venir en aide à un de nos frères qui peine à achever sa maison. Et comme d’habitude, il m’a promis de me revenir plus tard, dès qu’il aurait fini de soigner les malades. Malheureusement, le lendemain de très bonne heure, ma tante m’appelle pour m’informer que mon jeune frère a été attaqué par des malfaiteurs qui l’ont grièvement blessé. Ce n’est qu’en cours de route, avec les membres de la famille, qu’on a été informé, par un de ses collègues, de sa mort.

«D’après le récit de sa femme, une enseignante en service à Arafat, les malfaiteurs qui ont tué Mamadou, étaient au nombre de trois à bord d’un véhicule 4X4. Étant témoin oculaire de la mort de son époux, elle m’a raconté que lorsqu’elle a entendu le bruit de la bagarre, elle a usé de ses cordes vocales pour alerter le voisinage. Face à deux malfaiteurs armés de machettes qui s’attaquaient à son homme, elle a tenté de le sauver en leur jetant des pierres. Et c’est à ce moment précis que le troisième individu qui était derrière le mur pour récupérer les moutons volés, s’est invité dans la bagarre. Elle rapporte que c’est ce dernier qui lui a porté les coups fatals à la tête.

«Lorsqu’ils ont abandonné mon jeune frère très mal en point, ma belle-sœur a appelé l’ambulancier afin de le conduire au district sanitaire de Koungheul. Malheureusement, elle ignorait qu’il était déjà décédé. Les assaillants qui ont ôté la vie de mon jeune frère, ont plongé toute une famille dans une perte incommensurable. Ils viennent de tuer notre soutien de famille. Mamadou laisse derrière lui une veuve et trois enfants qui n’auront pas la chance de grandir avec leur papa, tué à 44 ans.»