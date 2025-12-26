Jean Louis Gasset est mort

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le MHSC a publié ce vendredi en fin de matinée un message annonçant la disparition de Jean-Louis Gasset. Le club pailladin adresse ses condoléances à la famille et salue la mémoire de l’une de ses plus grandes figures historiques :

Entraineur à trois reprises

« Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025. Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission.

Il a été aussi un formidable étendard de la formation montpelliéraine qu’il a exporté dans de grands clubs, que ce soit au Paris-Saint-Germain, à l’Espanyol Barcelone, à l’AS Saint-Étienne ou bien encore à l’Olympique de Marseille et en équipe de France où il était adjoint du sélectionneur, Laurent Blanc.