Jeux olympiques de la jeunesse – Dakar 2026 : le Sénégal «est fin prêt», assure le ministre Déthié Fall

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Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’été se tiendront au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cet événement historique est le premier événement olympique organisé sur le continent africain. Il rassemblera environ 2 700 athlètes pour 153 épreuves dans 25 disciplines.

A moins de six (06) mois de la compétition, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a assuré, mardi 19 mai, que le Sénégal «fin prêt» pour la compétition. Ces propos rapportés par le quotidien Les Echos ont été tenus à l’occasion de la réception technique des chantiers dédiés aux JOJ, notamment le Stade Iba Mar Diop et la piscine olympique de Dakar.

«Aujourd’hui, nous sommes fin prêts pour accueillir les compétitions des JOJ ( …) A un moment donné, il fallait travailler 24 heures/24 pour respecter les engagements pris par le chef de l’Etat et le Premier ministre», a dit le ministre.

Pour rappel, les infrastructures des JOJ de Dakar 2026 se divisent en trois pôles majeurs au Sénégal : Dakar pour l’athlétisme, la natation et le surf (Stade Iba Mar Diop, Piscine olympique, Corniche), Diamniadio pour les cérémonies, l’équitation et le Village olympique (Stade Abdoulaye Wade), et Saly pour les épreuves de plage (beach-volley, beach-handball, aviron).