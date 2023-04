Journée Mondiale de la Santé: Marie Khémess Ngom Ndiaye magnifie le ‘’succès probant’’ de l’OMS

Le Sénégal a célébré ce jeudi la journée mondiale de la santé sous la présidence de la ministre de santé et de l’action sociale, Marie Khémess Ngom Ndiaye. Une occasion pour mobiliser la communauté internationale autour d’un thème de santé publique et pour la sensibiliser sur les enjeux et défis de la santé, d’où la ‘’santé pour tous’’.

‘’La Journée mondiale de la santé (JMS) est une journée internationale consacrée à la promotion de la santé. Elle est célébrée chaque année le 7 avril pour marquer l’anniversaire de la création de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La JMS a été institutionnalisée à partir de 1950 par la première assemblée mondiale de la santé (…)’’, a expliqué le chargé de bureau de l’OMS au Sénégal, Dr Vincent.

Revenant sur le thème, le chargé de bureau de l’OMS au Sénégal a indiqué que le thème ‘’Santé pour tous’’ marque le 75ème anniversaire de l’OMS. Et d’ajouter qu’ainsi, pour cette journée, en plus de se concentrer sur la voie à suivre pour atteindre la ‘’Santé pour tous’’, l’OMS célébrera son 75ème anniversaire sous le thème : ‘’75 ans d’amélioration de la santé publique’’. C’est donc l’occasion de revenir sur les succès de santé publique qui ont amélioré la qualité de vie au cours des sept dernières décennies. C’est aussi l’occasion d’inciter à l’action pour relever les défis sanitaires d’aujourd’hui et de demain.

Présidant la cérémonie de la journée mondiale de la santé, Marie Khémess Ngom Ndiaye a salué la coopération entre le Sénégal et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), laquelle a permis d’obtenir ‘’des succès probants dans de nombreux domaines’’. ‘’Depuis que la coopération entre le gouvernement du Sénégal et l’OMS a démarré en 1962, les œuvres de l’OMS sont remarquables et ont permis d’obtenir des succès probants dans de nombreux domaines’’, a fait valoir la ministre de la santé et de l’action sociale. Selon elle, depuis la création de l’OMS, le 7 avril 1948, ‘’le monde a considérablement progressé vers la réalisation de la vision de la santé pour tous’’. Parlant de l’espérance de vie dans le monde, Marie Khémess Ngom Ndiaye a souligné que pour les deux sexes, est passée de 46 à 73 ans, les pays les plus pauvres ayant enregistré ‘’les gains les plus importants pour cet indicateur ».

Et d’ajouter que des progrès considérables ont été fait dans la lutte contre les maladies infectieuses, à savoir la variole qui est éradiqué et la poliomyélite est sur le point de l’être’’. Pour terminer elle a indiqué que ‘’plus de quarante–deux pays ont éliminé le paludisme’’ tandis que les épidémies de VIH et de tuberculose ont reculé, 47 pays ayant au moins éliminé une maladie tropicale négligée. Pour le directeur général de la santé publique, le docteur Barnabé Gningue, l’importance de cette cérémonie ‘’renvoie à ce qu’est la santé dans la vie en général, dans la vie humaine en particulier dans un contexte où on parle de santé globale’’. Selon lui, ‘’le bilan de la coopération entre le Sénégal et l’OMS est très riche’’. Il a aussi salué le travail qu’a battu le Sénégal avec sa collaboration avec l’OMS. ‘’Aucun domaine n’a été laissé en rade du fait qu’aujourd’hui au niveau institutionnel, le Sénégal et l’OMS ont un partenariat fort qui sert même de modèle, de réussite, de collaboration. Les progrès sont flagrants dans tous les domaines que ce soit dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH, les maladies tropicales négligées’’, a conclu Barnabé Gningue. A noter que les représentants du corps diplomatique, le secrétaire général du ministre de la Santé et de l’Action sociale, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, les représentants des agences du système des Nations Unies ont pris part à la cérémonie.

MADA NDIAYE