Kahone : L’oncle a décapité sa nièce parce qu’elle portait le même nom que son ancienne compagne

L. Sall, arrêté pour l’enlèvement et le meurtre barbare d’une fillette de 5 ans à Kahone, sera présenté ce lundi au procureur de Kaolack. Sa garde à vue, prolongée, a permis aux gendarmes de la brigade territoriale de découvrir que le crime atroce commis sur la petite D. Sow est étroitement lié à un autre acte violent survenu peu avant.

L’enquête indique que le suspect était déjà en fuite avant d’arriver dans la région de Kaolack. Selon les révélations de Libération, il aurait tenté d’assassiner son ex-petite amie à Dakar après une rupture qu’il n’aurait pas acceptée. S’étant introduit chez elle en pleine nuit pour exiger des rapports sexuels, il avait été chassé par le voisinage. Tapi dans l’obscurité, il avait subitement surgi pour la poignarder avant de prendre la fuite vers l’intérieur du pays.

Repris par le journal, le tueur présumé a déclaré avoir ciblé la petite D. Sow uniquement parce qu’elle portait le même nom que son ancienne compagne. L’enfant, qui dormait avec ses sœurs, aurait ainsi été choisie en raison de cette homonymie.

Le suspect devra désormais répondre devant la justice de deux chefs d’accusation majeurs : l’assassinat sur mineure pour le meurtre de la fillette à Kahone et la tentative de meurtre pour l’agression à l’arme blanche commise à Dakar, complète la même source.

Pour rappel, concernant le meurtre de Kahone, le corps de la petite D. Sow a été retrouvé décapité. Le meurtrier a même tenté d’ouvrir la cage thoracique de la victime pour en extraire le cœur.