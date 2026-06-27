Kamb: Le Maire Birame Ba soulage les femmes de sa commune avec 02 moulins à mil octroyés

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Conscient des durs travaux domestiques confrontés aux femmes de sa commune, le Maire de Kamb ( département de Linguère) Birame Ba en collaboration avec son équipe municipale, est venu au chevet des femmes de sa localité. Ainsi, deux machines à moulins d’une valeur de 04 millions de FCfa ont été offertes aux femmes de Rotto 1 et hameaux environnants et Diaw/Singath tous des villages de la collectivité territoriale de Kamb.

Selon l’édile de Kamb Birame Ba, ces deux moulins à mil dont la réception a été faite ce samedi, vont participer à l’allègement des travaux des femmes dans leurs foyers respectifs non sans exiger que ces bijoux ( les deux moulins à mil) soient utilisés à bon escient et bien entretenus. En effet, selon le Maire Birame Ba, ces deux joyaux serviront à générer de revenus aux populations bénéficiaires.

Vu le geste de haute portée humaine d’après les récipiendaires, à l’unanimité, ces derniers saluent l’engagement et la volonté de Birame. Ba qui sont toujours au rendez-vous pour de meilleures conditions de vie et d’existence de ses administrés.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)