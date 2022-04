KAOLACK : Plus de 2 tonnes de Poulets et Cuisses saisis par la douane

La brigade des douanes du pont « Serigne Bassirou Mbacké » (ex-pont noirot) de Kaolack (centre) a annoncé lundi, avoir saisi, 195 cartons de poulets entiers et de cuisses de poulets d’un poids total de plus de deux tonnes.

La marchandise saisie dimanche, était convoyée, à bord d’un véhicule contenant, 100 cartons de poulets entiers et 95 cartons de cuisse de poulets, a déclaré à des journalistes, le chef de la brigade ‘’Pont Serigne Bassirou Mbacke’’, le Lieutenant Lamarana Diallo. Selon lui, ce qui fait un poids total de deux tonnes 250 Kg, estimé sur le marché intérieur, à 4 millions 460 mille francs CFA. Ce véhicule, a-t-il rappelé, avait quitté la frontière gambienne pour rallier Kaolack.

« C’est le dimanche, vers 1H35 que nous avons réussi à saisir cette marchandise à hauteur de Lamarane, un village situé entre Wack Ngouna et Keur Madiabel », a précisé, le lieutenant Diallo. « C’est une marchandise dont on ne connaît pas la qualité. Et, ce produit, une fois à Kaolack, allait concurrencer de façon déloyal les petites entreprises d’élevage de volaille », a-t-il expliqué.

‘’C’est pourquoi, nous devons donc tout faire pour que ces produits n’entrent pas dans la ville de Kaolack », a-t-il insisté.