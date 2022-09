Kaolack: Une autre personne arrêtée dans l’affaire de la “Force spéciale”

Les arrestations se poursuivent dans l’affaire du groupe “Force spéciale”. Un autre membre présumé du nom de Yaya Cissé a été arrêté, hier mercredi, à Kaolack, informe la source . Yaya Cissé va rejoindre en prison les autres membres présumés de la “Force spéciale”.

Yaya Cissé figurait sur la liste des huit suspects qui font l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le juge du deuxième cabinet chargé du dossier. Avant lui, Awa Dia dite Nadine, qui fait partie du groupe visé par l’avis de recherche du magistrat, a été arrêtée.

La police est désormais à la recherche des six mis en cause qui manquent à l’appel. Il s’agit de «Dounkhaf», Ousmane Diouf, Khadim Ndiaye, Babacar Ba, Ousseynou Seck alias «Akhenaton» et «Max Killuminati».

Pour rappel les membres du groupe désigné « Force Spéciale » sont accusés d’avoir voulu semer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, le 17 juin dernier. ‹‹L’objectif de la “Force spéciale” était de saboter des centrales électriques, le Train express régional (Ter), d’assassiner des personnalités politiques, de la Société civile, de s’en prendre aux intérêts français, selon les investigations de la police››.