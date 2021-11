KEBEMER : Le centre horticole de Thieppe confié au privé

L’Etat du Sénégal va laisser au secteur privé la gestion du Centre de Formation Professionnelle de Thieppe ,dans la région de Louga( nord) à travers un partenariat public-privé ,a annoncé le Ministre de l’Emploi de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop . »C’est un Centre de dernière génération, mais la nouveauté que nous allons apporter dans cet établissement, c’est la gestion.

La gestion sera confiée au secteur privé de l’horticulture», a-t-il dit. «Nous étions venu faire le point avant de passer à la remise officielle des clés au cluster qui va les assurer la gestion « ,a ajouté M. Diop, au terme d’une visite au centre de Thieppe dont les travaux sont terminés et équipements livrés .

L’établissement a coûté à peu près 2 milliards de Francs Cfa, la construction et l’équipement compris. «Il était important que l’on puisse mettre des dispositifs de formation qui nous permettra d’accompagner nos jeunes pour en faire de véritables entrepreneurs agricoles et ce centre entre dans cette stratégie, a expliqué le Ministre de l’Emploi de la formation professionnelle ,de l’apprentissage et de l’insertion .Dans le cadre d’un partenariat public-privé, le secteur privé de l’horticulture va désormais « assurer la gestion du centre, à côté des autorités administratives et locales, a -t-il indiqué. « Nous allons signer une délégation de service public avec un contrat de performance avec le cluster horticulture. Nous allons évaluer pendant, tout le temps ce contrat de performance, « a précisé Dame Diop. Il a affirmé que le centre de formation professionnelle en horticulture de Thieppe est une référence dans les métiers de l’horticulture.

Le directeur général de l’Office Nationale de Formation Professionnelle (ONFP), Souleymane Soumaré, s’est réjoui de voir le chantier du centre enfin livré. « Les travaux sont terminés et les équipements sont actuellement livrés, il ne reste que les phases de réglage avec le cluster qui doit gérer le centre pour leur remettre les clés définitivement », a-t-il dit. Le centre est construit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation professionnelle pour l’emploi et la compétitivité ( FPEC) ,financé à 43 milliards de Francs Cfa par l’Etat du Sénégal, la Banque Mondiale (BM) et l’Agence Française de Développement ( AFD) .

Construit sur une superficie de 10 hectares ,il a une capacité d’accueil de 270 Etudiants et comprend 16 salles pédagogiques, un champ d’application de cinq hectares, des bâtiments administratifs et un bloc destiné à l’hébergement des Etudiants et des formateurs.