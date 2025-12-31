Koulibaly : « La RDC va faire des ravages, j’en suis convaincu »

Partager Facebook

Capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly s’est exprimé après la victoire du Sénégal face au Bénin (3-0), un match marqué par son expulsion mais surtout par une qualification en tête du groupe. Le défenseur central a relativisé son carton rouge, préférant retenir l’essentiel : l’objectif collectif atteint.

« Oui, j’ai pris un carton rouge, c’est vrai. Mais pour ce centième match en sélection, le plus beau cadeau, ce sont les joueurs qui me l’ont offert avec cette qualification à la première place », a-t-il confié. Un objectif assumé dès le départ, malgré les doutes apparus après le match nul face à la RDC. Pour Koulibaly, ces critiques étaient prématurées. « C’est dommage que certains aient douté après ce nul contre une grande équipe du Congo. Ils l’ont encore prouvé en battant le Botswana 3-0. La RDC va faire des ravages, j’en suis convaincu. »

Le capitaine sénégalais a salué la prestation collective, notamment la maîtrise affichée malgré l’infériorité numérique après son expulsion. « Malgré mon carton rouge, je pense qu’on a gardé le contrôle du match. On a montré du caractère et de bonnes choses. Dans cette Coupe d’Afrique, tout peut arriver, mais aujourd’hui on a répondu présent. »

Revenant sur un souvenir personnel douloureux face au Bénin, où un carton l’avait privé de finale en 2019, Koulibaly s’est montré serein. « Aujourd’hui, je suis tranquille. On a un groupe de 28 joueurs capables de répondre à tout moment. Le plus important, c’est que le Sénégal avance et aille le plus loin possible. »

Le défenseur a enfin insisté sur la force du collectif, illustrée selon lui par l’apport des remplaçants comme Habib Diallo ou Chérif Ndiaye. « L’unité est essentielle. Si l’équipe n’est pas soudée, un carton rouge peut tout faire basculer. Là, on a vu du calme, de la sérénité. C’est ce qui s’est aussi passé contre le Congo après l’égalisation rapide. »

Koulibaly a conclu sur un message fort : « L’humilité, le fait d’être ensemble, de courir les uns pour les autres, c’est fondamental. Le maillot du Sénégal est lourd à porter. Il n’y a pas de place pour l’égoïsme. Aujourd’hui, on a montré qu’on était altruistes, et c’est très important pour la suite. »

Emedia