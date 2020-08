La BM suspend le “Doing Business”

La Banque mondiale a annoncé la suspension du rapport Doing Business, afin d’examiner des irrégularités dans la collecte des données de l’étude. « Un certain nombre d’irrégularités ont été signalées concernant des modifications de données dans les rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020, publiés en octobre 2017 et 2019 », a déclaré la Banque mondiale dans un communiqué.