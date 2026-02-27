Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Ecoles de Formation en Santé au Sénégal: Près de la moitié ne respectent pas les normes
Ecoles de Formation en Santé au Sénégal: Près de la moitié ne respectent pas les normes

La face cachée du cabinet médicale chinois Haoqi

27 février 2026 Société

La Brigade de recherche de Dakar a interpellé, lundi 23 février, trois (03) ressortissants chinois. Ils ont été pris en flagrant délit de pratique de la médecine dans le « Cabinet médical » Haoqi, près du rond-point de l’Assemblée nationale, alors qu’ils ne disposeraient pas des qualifications requises.  Les prévenus ont été placés en garde à vue pour «association de malfaiteurs, exercice illégal de la médicine et mise en danger de la vie d’autrui».

Selon le quotidien Libération, dans l’édition de ce vendredi, la suite des investigations a révélé que l’entreprise chinoise Haoqi, spécialisée dans la commercialisation de produits biologiques, a exercé au Sénégal depuis au moins 2015. Il fonctionnait même avec une Déclaration d’importation de produits alimentaires (Dipa) qui aurait expiré depuis avril 2025.

Les arrestations des prévenus et la fermeture de leurs locaux font suite à l’exploitation d’une dénonciation anonyme, signalant l’existence d’un cabinet médical tenu par des étrangers. Suite à cela, un agent aurait infiltré la société. Sur place, il aurait été consulté par l’un des mis en cause, qui lui aurait prescrit des produits d’un montant de 51 000 FCFA à acheter auprès du chinois.


Selon le journal Libération, la comparaison des produits commercialisés avec ceux figurant dans la notification de la Commission nationale du médicament a permis aux gendarmes de déceler que l’autorisation présentée constituait un subterfuge destiné à couvrir des pratiques irrégulières.

Tags

Vérifier aussi

secret medical

Transmission volontaire du vih et secret medical : Entre confidentialité et déballage sur le statut sérologique !

Au Sénégal, la question du secret médical et celle de la transmission volontaire du VIH …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved