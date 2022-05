La hausse des salaires effective fin mai

C’est le gouvernement qui le dit. «Le ministère des Finances et du Budget fait connaître que les engagements financiers conclus avec les syndicats d’enseignants le 26 février 2022 sont prévus dans le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022 adopté le mercredi 11 mai dernier et soumis à l’approbation de l’Assemblée Nationale. Par conséquent, les dispositions ont été prises pour, qu’à compter du 1er mai 2022, le relèvement de la rémunération des personnels de l’Education et de la Formation et la revalorisation du régime indemnitaire des fonctions dirigeantes et administratives, soient effectifs», lit-on dans le document qui ajoute : «conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les revalorisations d’indemnités sont fiscalisées excepté l’indemnité représentative de logement. Tout dysfonctionnement constaté à la fin du mois de mai 2022 peut être porté aux services de la Direction générale du Budget pour leur permettre d’apporter les correctifs nécessaires dans les plus brefs délais», informent les services d’Abdoulaye Daouda Diallo.

