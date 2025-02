La mise au point de l’ANSD sur les « chiffres falsifiés »

Partager Facebook

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie fait une mise au point concernant son rapport sur la Situation économique et sociale du Sénégal (édition 2022/2023). Depuis sa publication, certains médias ont fait un rapprochement entre les chiffres publiés dans ce document et les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui, lors de sa conférence de presse du 26 septembre 2024, avait accusé l’ancien régime d’avoir maquillé les chiffres des finances publiques pour cacher sa politique d’endettement effrénée.

Mais selon le communiqué exploité par Senego, ce rapport éd. 2022/2023 est une publication annuelle qui fait la synthèse des informations statistiques émanant de l’ANSD et des autres structures du Système statistique national (SSN). Et dans ce cadre, les analyses sur la dette publique ont été effectuées sur la base des dernières statistiques officielles communiquées, pour les années 2022 et 2023, par les services compétents du Ministère des Finances et du Budget. « Elles n’intègrent pas les travaux d’audit sur la situation des finances publighies en cours menés par la Cour des comptes et pour lesquels les résultats finaux ne sont pas encore disponibles », lit-on dans le document.

« Ces analyses », ajoutent-ils, « sont susceptibles d’étre révisées à la prochaine publication de la SES, en fonction des conclusions de l’audit de la Cour des comptes ».