La tiktokeuse Imane Traoré envoyée en prison

3 mars 2026 People

Du nouveau dans l’affaire du démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dure par les policiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul-Comico, sous le commandement du commissaire Ousmane Diop !

Les cinq suspects arrêtés, dont la tiktokeuse Imane Traoré, ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet, conformément au réquisitoire introductif du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Par ailleurs, Imane Traoré a été inculpée, ce mardi, dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, liée à une affaire d’abus de confiance et d’escroquerie diligentée par la Division spéciale de cybersécurité.


Après avoir fait l’objet de plusieurs retours de parquet, la tiktokeuse et ses co-inculpés vont passer leur première nuit en prison.

