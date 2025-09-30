Uploader By Gse7en
L’ambassadeur d’Afrique du Sud en France retrouvé mort au pied de l’hôtel Maillôt

30 septembre 2025 International


Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, porté disparu depuis lundi, a été retrouvé mort au pied de l’hôtel Hyatt à Paris. Il se serait défenestré du 22e étage.

Il s’était volatilisé depuis hier, lundi. Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, l’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, a été retrouvé mort ce mardi 30 septembre devant l’hôtel Hyatt situé porte Maillot dans le 17e arrondissement de Paris, a appris Paris Match. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme se serait défenestré aux alentours de 13 heures.

Une chute du 22e étage

Le diplomate, âgé de 58 ans, dont la disparition avait été signalée hier aux alentours de 15 heures, aurait sauté du 22e étage de cet immeuble imposant. Son téléphone bornait dans le bois de Boulogne mais ce dernier était resté introuvable.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa

Le procureur de la République ainsi que les autorités locales et la brigade criminelle étaient sur place ce mardi en début d’après-midi. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et elle a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire.

Cet homme politique, qui avait été affecté à l’ambassade de France en février 2024, était aussi délégué permanent de l’Afrique du Sud de l’Unesco. Dans son pays, il avait occupé plusieurs postes de ministre : il était en charge de la Sûreté et de la Sécurité du gouvernement Motlanthe puis du ministère des Arts et de la Culture.

