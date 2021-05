L’ANACARDE: L’ Organe de Régulation -SRE au premier plan

Après le lancement de la campagne de commercialisation de l’anacarde qui a été un succès avec des propositions données par l’ensemble des acteurs de cette filière au Sénégal. Vu l’importance de l’apport de la délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) qui a mis en place une ligne de crédit de 15 milliards de francs Cfa pour accompagner les acteurs de la filière anacarde dans la campagne de collecte et de commercialisation de ce produit.

Il y a une partie très important qui a été également bien soutenue et appréciée par le gouvernement. Il s’agit de la mise en place des technique de stockage de ce produit dirigé par Idriss Diallo Directeur de l’organe de Régulation du Système de Récépissé et D’entrepôt OR-SRE du Sénégal.

Participant au CRD d’évaluation de la campagne anacarde 2020 et de Lancement de la nouvelle campagne de commercialisation 2021 de la même filière depuis le 18 mai 2021, le DG de OR-SRE a coprésidé, ce matin en visioconférence, avec madame Ngoné TALL Directrice du Suivi et Évaluation des Projets et Programmes au Ministère de L’économie, du plan et de la coopération, une réunion stratégique de haut niveau sur l’opérationnalisation du structure qu’il gère.

Une réunion qui a permis d’échanger la problématique des infrastructures de stockages, sur la recherche et la mobilisation de financements, sur la synergie d’action des structures publiques et sur l’incitation du secteur privé à investir dans le secteur de la valorisation poste récolte.

Profitant de l’occasion il a tenu à féliciter madame la directrice et remercier les ministres du commerce et celui de l’économie pour leur soutien constant pour le développement de ce secteur qui est d’ailleurs l’année dernière, avait comptabilisé plus de 54.000 tonnes contre près de 39.000 tonnes pour la précédente campagne’’.