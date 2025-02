L’ARM et l’Enabel conjuguent leurs expertises pour soutenir la commercialisation du maïs

Partager Facebook

Une nouvelle ère dans la production et la commercialisation du maïs au Sénégal vient d’être lancée à Diamniadio avec la signature d’une convention entre l’Agence de Régulation des Marchés ( ARM) ,l’Agence Belge de Développement (ENABEL) et les différents acteurs intervenant dans cette filière.

Inscrit dans le cadre du projet « Gunge Mbaye », l’agence Belge au Développement, Enabel a décidé d’accompagner le développement de plusieurs filières agricoles, dont le maïs.

En effet, le maïs qui occupe une place de plus en plus importante dans les systèmes de production agricole du Sénégal est cependant confrontée à une compétition élevée face au maïs importé. Le taux d’intégration du maïs localement produit demeure limité en comparaison aux quantités importées de maïs à usage industriel. Alors, plusieurs actions sont déployées pour accompagner les acteurs. C’est dans ce sens qu’un cabinet, le GFA, sélectionné par Enabel pour la mise en place des clusters dans différentes filières agricoles et la dynamisation des organisations interprofessions a initié une série de concertation avec les acteurs pour exécuter des initiatives de développement territorial sous la forme de projets collaboratifs. Dans cette perspective, il a été retenu d’instaurer un cadre de concertation de tous les acteurs de la filière maïs en vue d’une meilleure commercialisation des productions sénégalaises. A cet effet, la contribution de l’Agence de régulation des marchés (ARM) a été sollicitée et ce, pour plusieurs raisons : d’une part, cette activité relève de son champ de compétence légale et d’autre part.

L’expérience de son équipe dans la facilitation des accords de commercialisation entre les opérateurs économiques est avérée. C’est ainsi que ce mercredi 12 février 2025, s’est tenue à l’Hôtel Courtyard de Dakar une cérémonie officielle de signature des documents-cadres de commercialisation du maïs, marquant une étape importante dans la structuration de la filière maïs au Sénégal. Cet événement, organisé dans le cadre du projet « Team Europe Initiative Agropole Centre », financé par l’Union européenne a réuni les principaux acteurs de la filière, dont les producteurs, les industriels, les commerçants, ainsi que les représentants des ministères concernés et des partenaires au développement.

Le Directeur Général de l’ARM, Babacar Sembéne s’est « réjoui de la tenue de cette cérémonie qui, a coup sûr va permettre l’envol de la production du Maïs au Sénégal ». L’objectif selon le DG de l’ARM est « d’arriver à une production de 500 000 tonnes de Maïs afin d’économiser une enveloppe de 80 Milliards de FCFA destinée à du Maïs importé ». Les producteurs de Maïs présents à la signature de cette convention, ont salué cette mesure de l’ARM et de l’Union Européenne par le canal de l’agence Belge ENABEL.

Le Directeur de l’Agriculture, Mouhamed Ndiaye représentant son Ministre de tutelle à cette cérémonie rassuré les producteurs que « l’État va encourager les producteurs et acheter leurs produits avant même la récolte du mais ». Cependant le Directeur de l’ARM a annoncé que « la transparence dans la fixation des prix pour sera garantie par l’État » afin de permettre aux Sénégalais la consommation locale de nos produits.