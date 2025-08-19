Lat Diop saisit le Bâtonnier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les avocats de Lat DIOP, ancien ministre et directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), ont saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Aly FALL, pour solliciter l’autorisation d’organiser une conférence de presse. Ils souhaitent dénoncer ce qu’ils perçoivent comme un acharnement judiciaire contre leur client et rétablir l’équilibre dans le traitement médiatique de l’affaire.

Lat DIOP est détenu depuis septembre dernier, malgré deux décisions de mise en liberté provisoire prononcées par la Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier. Le Parquet général a fait appel de ces décisions, prolongeant ainsi la détention de M. DIOP.

« Nous voulons informer l’opinion publique tout en garantissant une communication mesurée et responsable », a déclaré l’un des avocats de Lat DIOP. Les conseils de l’ancien directeur de la LONASE estiment que leur client est victime d’un « lynchage médiatique ». Ils souhaitent donc présenter sa version des faits lors d’une conférence de presse.

Prochaines étapes judiciaires

La Cour suprême pourrait se prononcer sur la légalité de la détention prolongée de Lat DIOP. Les discussions concernant sa mise en liberté se poursuivent au sein du Pool judiciaire financier. L’affaire suscite un vif intérêt au Sénégal, tant pour ses aspects judiciaires que pour ses implications politiques.