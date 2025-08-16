Uploader By Gse7en
Lat Diop : « Tôt ou tard, je sortirai de prison »

Malgré le nouveau recours introduit par le Procureur général du Pool judiciaire financier (Pjf) contre sa mise en liberté conditionnelle, Lat Diop reste imperturbable. Selon Les Échos, citant des proches venus lui rendre visite, l’ancien directeur général de la Lonase a accueilli la nouvelle avec le sourire.

« Je suis très honoré d’être la cible d’autant de haine et d’acharnement », a-t-il confié, en rendant grâce à Dieu.


Déterminé à traverser cette épreuve avec dignité, il a ajouté : « Tôt ou tard, je sortirai de prison. Je ne suis pas à casser, je ne flancherai pas. »

