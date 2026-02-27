LDC : Psg contre Chelsea, le Real retrouve encore City…

Établi ce vendredi midi, le tirage au sort du tableau final de la Ligue des champions n’a pas été tendre avec les Parisiens, qui retrouveront Chelsea en 8e de finale, alors que le Real Madrid de Kylian Mbappé défiera Manchester City.
Les boules ont livré leur verdict. Au surlendemain de la fin des barrages de la Ligue des champions, les affiches des 8es de finale sont désormais connues. Qualifié au détriment de l’AS Monaco sans briller, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec Chelsea les 10-11 et 17-18 mars. Un superbe duel qui obligera les champions d’Europe en titre, contraints de se déplacer en terre londonienne pour le match retour, à rentrer réellement dans leur compétition après une première partie hésitante.
En cas de succès, les Parisiens affronteront en quarts de finale le vainqueur de la double confrontation mettant aux prises Galatasaray et Liverpool, promettant de potentielles retrouvailles explosives avec les Reds, éliminés aux tirs au but par la bande à Luis Enrique sur la route vers son sacre européen l’an passé, en 8e de finale.
Les énièmes retrouvailles du Real et de City
Autre grande affiche au programme : le Real Madrid va croiser la route de Manchester City pour la cinquième année consécutive en phase à élimination directe de Ligue des champions. Devenu un classique de la plus prestigieuse des compétitions européennes, cette rencontre aura des airs de belle puisque les Merengues avaient tranquillement disposé de leur rival anglais la saison dernière en barrages, tandis que les Citizens s’étaient imposés au Bernabeu durant la phase de ligue, le 10 décembre 2025 (1-2).
Invité surprise de ces 8es de finale après avoir éliminé l’Inter Milan grâce à deux succès lors des barrages, Bodo Glimt s’offre une nouvelle double confrontation de prestige mais plus abordable face au Sporting Portugal. Un rendez-vous de gala pour les Norvégiens et leur petit budget inférieur à 50 millions d’euros, qui vont devoir rester actif pendant leur trêve hivernale.
Enfin, le FC Barcelone s’en sort bien en se retrouvant dans la partie basse du tableau, d’abord face à Newcastle puis potentiellement contre l’Atlético Madrid ou Tottenham avant une demi-finale théorique très alléchante face aux Gunners d’Arsenal.