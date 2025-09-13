Uploader By Gse7en
Le coup de gueule de Waly Ballago Seck

13 septembre 2025 People

Accusé par des rumeurs le liant à l’enquête visant Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, le chanteur Wally Ballago Seck a pris la parole. Dans une vidéo diffusée ce vendredi sur Instagram, l’artiste a tenu à clarifier sa position et à défendre son honneur

« On a dit beaucoup de choses sur moi, mais je n’ai pas réagi. Trop, c’est trop. Je n’ai jamais fait de prêt bancaire, je n’ai jamais eu de marché de l’État », a-t-il déclaré. Revenant sur les soupçons de transaction avec Amadou Sall, il a précisé : « Si j’ai mon véhicule et que le fils du président veut l’acheter, c’est mon droit le plus absolu de le vendre. »

S’adressant directement à la justice, Wally Seck a affirmé : « Si la justice sénégalaise a besoin de moi, on m’envoie une convocation et j’irai répondre. Je veux que la justice me convoque parce que je suis blanc comme neige. » Dans la foulée, il a annoncé mettre entre parenthèses ses activités artistiques : « Je suspends mes activités musicales jusqu’à nouvel ordre », a-t-il lancé.


Visiblement éprouvé, le fils de Thione Seck a dénoncé un « acharnement » injustifié. « Je veux qu’on mette fin à cette polémique, franchement j’en peux plus. Je suis prêt pour tout. J’ai une famille, j’ai des enfants. Je veux que la justice me convoque et que je leur dise tout ce qu’il y a à savoir. », a-t-il conclu.

