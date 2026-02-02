Le FDR, sous la houlette de Oumar Sarr, rencontre Amadou Bâ

Partager Facebook

Une délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), dirigée par son coordonnateur Oumar Sarr, a rencontré une délégation de la Nouvelle Responsabilité (NR), dirigée par son Président, le Premier ministre Amadou Ba, au siège de cette dernière.

Les deux parties ont engagé un échange fructueux sur la situation nationale ainsi que sur les perspectives organisationnelles de l’opposition.

Constatant d’ores et déjà de nombreuses convergences, les deux parties ont décidé d’approfondir les axes de collaboration et de se rencontrer à nouveau dans les tout prochains jours afin de renforcer la dynamique unitaire de l’opposition.