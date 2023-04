Le foutou banane

Le foutou de banane est un accompagnement typique de la Côte d’Ivoire qu’on déguste avec tout type de sauce (graine, aubergines, gombos, arachide, gouagouasou…) Il consiste en une purée de bananes plantains écrasées au mortier. Rassemblée en boule, elle est ensuite servie avec son ragoût.

Ingrédients

4 bananes plantains mûres

1 manioc

Sel

2 cuillères d’huile rouge

Eau

Préparation

Épluchez le manioc et coupez-le en dés.

Épluchez les bananes plantains et coupez-les en trios morceaux.

Puis dans une marmite, ajoutez le manioc, les bananes au-dessus avec du sel et de l’eau. Faite bouillir jusqu’à ce que le manioc soit bien cuit (25 minutes environ).

Retirez le manioc et les bananes de l’eau. Utiliser votre mortier pour piler le manioc en premier jusqu’à ce qu’il devient lisse, ajoutez-y les bananes petit à petit tout en continuant à piler.

Lorsque le mélange devient bien lisse, ajoutez-y l’huile rouge et un peu de sel, et pilez un peu plus.

Et voilà votre foufou de bananes est prêt, faites les boules de foutou en utilisant un bol rond.

Servez immédiatement avec une soupe ou sauce.