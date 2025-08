Le gros tacle de Sonko : « On ne peut pas être milliardaire en étant fonctionnaire »

Sur un ton corrosif et très incisif, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé l’enrichissement illicite de certains fonctionnaires .

« On peut pas être milliardaire en tant que fonctionnaire. Ce n’est pas possible », a-t-il martelé, dénonçant « l’étalage de niveau de richesse indécent » de certains agents de l’État. Il s’exprimait lors de la présentation de l’Agenda national de transformation du Service public qui s’est déroulée, ce lundi 4 août, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD).

Pour illustrer ses propos, Sonko a rappelé la grille salariale des plus hautes autorités : « Le président de la République perçoit moins de 5 millions de salaire, le Premier ministre 4 millions et quelques, les ministres ont moins de 4 millions ». Il a ainsi souligné l’aberration que représentent « des directeurs généraux qui perçoivent quatre fois, cinq fois, sept fois plus que le président de la République ».

Le Premier ministre a révélé des chiffres alarmants concernant les pratiques de surfacturation dans les marchés publics. « Rien qu’en renégociant un certain nombre de conventions et de contrats, nous sommes à 18% de taux de surfacturation », a-t-il déclaré, dénonçant l’impact désastreux de ces pratiques sur les finances publiques.

«Je préfère encaisser 300 ou 500 millions et fermer les yeux sur les 10 milliards de recettes qui doivent rentrer dans la caisse. C’est un fléau qu’il faut combattre. Et, chaque fonctionnaire doit comprendre qu’on ne peut pas être milliardaire en étant fonctionnaire. C’est impossible. Si vous voulez devenir milliardaire, vous devez faire un autre choix. D’aller entreprendre en priant le Seigneur de bénir vos activités ».

Le chef du gouvernement a rappelé que les salaires dans l’administration, y compris aux plus hauts niveaux de responsabilité, ne saurait certaines fortunes accumulées par les agents publics. Il déclare : « ces dernières années, nous avons constaté ce phénomène, et cela n’a pas suffisamment dissuadé les Sénégalais de voir des fonctionnaires se voir attribuer des niveaux de richesse indécents, que rien ne saurait justifier, quel que soit le niveau de rémunération dans la fonction publique ».

Il rembobine : «Nous sommes dans un pays où le Président de la République perçoit moins de 5 millions de FCFA, le Premier ministre, 4 millions et quelques de salaires, les ministres perçoivent moins de 4 millions ou 3 millions et quelques. Comment un fonctionnaire peut-il être multi millionnaire ou milliardaire dans son pays ? C’est impossible ».

Ousmane Sonko d’affirmer que c’est pourquoi «nous saluons les initiatives prises par le Président de la République concernant le fonds de transparence, avec plusieurs lois, dont une loi portant réforme de l’OFNAC, loi qui protégera de plus en plus de lanceurs d’alerte. «Et bien d’autres lois déjà validées en Conseil des ministres ou qui le seront encore. La corruption est une gangrène qui existe dans tous les pays, mais statistiquement, il a été démontré que c’est dans les pays sous-développés qu’elle prévaut plus que dans les autres pays», a-t-il précisé.