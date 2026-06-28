Le Laïcat sénégalais désapprouve une réforme constitutionnelle sans débat de fond

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Le Conseil national du Laïcat du Sénégal a adressé ce 28 juin 2026 une lettre ouverte au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour exprimer sa « profonde préoccupation » face au projet de réforme constitutionnelle porté par les députés de la majorité parlementaire. L’instance représentative des laïcs catholiques, présidée par le Dr Philippe Abraham Birane Tine, juge la démarche précipitée et contraire aux traditions démocratiques du pays. Elle rappelle qu’aucune révision majeure de la Constitution n’a jamais été conduite sans un dialogue inclusif associant partis politiques, communautés religieuses, société civile et universitaires. Le Conseil demande que tout amendement soit soumis à une large concertation nationale et, en dernier ressort, validé par référendum.