Le petit-déjeuner couvre 20% des besoins journaliers

Le petit-déjeuner est un repas à part entière, il est très important dans votre journée. Et l’adage dit : « petit-déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant »

C’est le repas qui va rompre le jeûne de la nuit et vous redonner du carburant pour la journée. Et oui, le petit-déjeuner doit idéalement couvrir environ 20% des besoins journaliers! Alors pourquoi se priver ou manger tous les jours la même chose ? Osez changer certaines habitudes !

Nous vous proposons quelques idées de p’tit déj.

Déjeuner idéal pour carburer toute la matinée :

1 verre de jus de fruits frais (bissap, orange, corossol)

1 boisson chaude (thé, café ou tisane)

Des tartines beurrées (pensez à varier les plaisirs en changeant de pain régulièrement, et privilégiez le pain complet et aux céréales).

Un produit laitier, une portion de fromage blanc ou un yaourt.

Le petit-déjeuner plaisir dominical :

Durant le week-end, pas de course contre la montre le matin, on peut prendre le temps de prendre un bon petit-déjeuner en famille pour créer un vrai moment familiale. L’occasion de déguster des gourmandises une fois dans la semaine.

viennoiserie (croissant, pain au chocolat, pain au raisin, …), muffins, cakes, gaufres, crêpes.

corbeille de fruits

œufs au plat ou une omelette.

lait, thé, café​

Le petit-déjeuner nomade :

Pas le temps de prendre un vrai petit-déjeuner à la maison ? Pas de souci, il suffit de se préparer un petit déjeuner nomade.

Un café ou un thé dans un thermos

1 banane, une clémentine ou une pomme​

Un bocal de fromage gruyère.

Une gourde avec de l’eau et du jus de citron

Et surtout, n’oubliez pas, si le petit déjeuner est un des repas importants de la journée, c’est surtout un moment privilégié pour bien démarrer la journée et être en forme. Et si en plus vous prenez le temps de le partager en famille ou avec des amis, il n’en sera que meilleur et bénéfique.