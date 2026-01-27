Le PSG attaqué pour Ibrahima Mbaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le PSG pourrait vivre une fin de mercato hivernal mouvementée. En Angleterre, plusieurs écuries veulent tenter leur chance pour s’attacher les services d’Ibrahim Mbaye.

Le Paris Saint-Germain a récupéré la place de leader de Ligue 1 ce week-end, en profitant notamment du faux pas de Lens à Marseille. Le club de la capitale va ainsi pouvoir préparer sereinement la réception de Newcastle, mercredi soir, pour un match très important en Ligue des champions. D’ici là, le PSG aura également l’occasion de présenter une nouvelle recrue, en la personne de Dro Fernandez, chipé au Barça. Si le mercato hivernal parisien n’a pas beaucoup bougé depuis le début du mois de janvier, il pourrait toutefois s’accélérer, notamment dans le sens des départs. Et Ibrahim Mbaye est directement concerné.

Mbaye sur le départ, le PSG ne se laissera pas faire

Selon les informations du Sun, Chelsea et Aston Villa souhaitent notamment tenter leur chance pour recruter l’international sénégalais d’ici la fin de ce mercato hivernal. Problème : le PSG ne compte pas se séparer de sa pépite et souhaite même lui offrir une prolongation de contrat afin de le convaincre de rester encore longtemps chez les champions d’Europe.

À 18 ans, Mbaye dispose d’une énorme marge de progression et connaît déjà les exigences du très haut niveau. Luis Enrique entend le perfectionner en lui faisant confiance pour l’intégrer durablement à son équipe.

Et c’est un élément très important pour un jeune joueur, surtout au sein d’un effectif de très grande qualité. Le PSG peut ainsi s’attendre à recevoir plusieurs appels et prises de contact dans les prochains jours concernant le natif de Trappes.

Toutefois, sauf rebondissement de dernière minute, les pensionnaires du Parc des Princes ne devraient pas donner suite aux propositions formulées. Le club de la capitale entend conserver son jeune talent et poursuivre son développement sous ses couleurs.