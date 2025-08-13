Le PSG remporte la Supercoupe d’Europe face à Tottenham de Pape Matar Sarr

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mercredi, le PSG affrontait Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe avec pour ambition de parfaitement lancer sa saison 2025-2026. Dans un match renversant, le PSG remporte son premier trophée de la saison.

Le PSG lançait sa saison 2025-2026. Et les Rouge & Bleu avaient déjà un gros objectif avec cette Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour le premier match de cet nouvel exercice, Luis Enrique s’appuyait sur sa nouvelle recrue au poste de gardien de but, Lucas Chevalier. Avec la suspension de João Neves, Warren Zaïre-Emery avait aussi une belle occasion de se montrer tandis que Désiré Doué était aligné dans l’entrejeu dans une équipe à vocation offensive avec Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.

Le résumé du match

Après quelques minutes de rodage, les joueurs de Luis Enrique sont peu à peu rentrés dans leur match à l’image de la première situation des Rouge & Bleu. Après une belle combinaison entre Bradley Barcola, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, la frappe en déséquilibre de Khvicha Kvaratskhelia n’a pas trouvé le cadre (7e). En face, Tottenham n’a pas crée de grand danger dans le jeu mais a mis à contribution Lucas Chevalier. Sur un tir lointain et dévié, le nouveau portier parisien a détourné en corner la frappe de Richarlison (23e). De plus en plus pressant au fil de cette première période, les Parisiens ont été punis sur un coup de pied arrêté. Sur un long ballon du gardien Guglielmo Vicario, les Rouge & Bleu ont perdu les duels aériens et malgré l’arrêt à bout portant de Lucas Chevalier sur un tir de João Paulinha, le défenseur Micky van de Ven a bien suivi pour conclure de près (0-1, 40e). Sans dominer, les vainqueurs de la Ligue Europa ont regagné les vestiaires sur cet avantage au score face à des Parisiens qui ont logiquement manqué de rythme (0-1).

Et dès le retour des vestiaires, le PSG a été refroidi. Après un arrêt sur une frappe de Richarlison (47e), le portier parisien s’est manqué quelques minutes après. Sur un nouveau coup de pied arrêté, l’international français n’a pas eu les mains assez fermes sur la tête de Cristian Romero (0-2, 48e), laissé seul au second poteau. Face aux difficultés physiques de son équipe, Luis Enrique a décidé d’apporter des changements avec les entrées en jeu de Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye. Et cela a porté ses fruits. Mieux physiquement en fin de rencontre, les Rouge & Bleu ont réalisé une fin de match de folie. Lee Kang-In a d’abord redonné espoir à sa formation en marquant d’un tir puissant de loin (1-2, 85e). Puis, au bout du temps additionnel, les champions d’Europe ont égalisé grâce à Gonçalo Ramos sur un centre parfait d’Ousmane Dembélé (2-2, 90’+4). Et lors de la séance des tirs au but, le PSG a montré un vrai caractère. Malgré la première tentative manquée de Vitinha, Lucas Chevalier a stoppé le tir de Van de Ven puis a vu Mathys Tell se manquait dans sa tentative. En face, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Ousmame Dembélé puis Nuno Mendes ont marqué leur tentative pour offrir le premier trophée du PSG dans cette saison 2025-2026. Le club parisien devient le premier club français à remporter cette compétition.