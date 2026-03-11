Uploader By Gse7en
Le Real Madrid rouste Manchester City, PSG crucifie Chelsea

11 mars 2026 Rewmi.com

Le Real Madrid ne meurt jamais. Le club madrilène a donné une leçon au Manchester City de Pep Guardiola et d’un Erling Haaland transparent. Les Merengues se sont imposés 3-0, mettant un pied en quart de finale, à six jours du retour en Angleterre.

Le triomphe du Real doit beaucoup à un homme, Federico Valverde. L’Uruguayen s’est offert un somptueux triplé en première période (20ᵉ, 27ᵉ, 42ᵉ). Sur le premier but, il effectue un contrôle parfait sur une longue passe de Courtois, avant de crocheter le gardien pour marquer, dans un angle fermé, dans le but vide.

Sur le second but, il récupère une frappe déviée et trompe Donnarumma du gauche. Enfin, pour le premier triplé de sa carrière en Ligue des champions, Valverde a effacé Guéhi d’un pointu dans les airs avant de fusiller Courtois à ras de terre. Le score aurait pu être encore plus lourd, face à des Anglais apathiques, Vinicius ratant un pénalty en seconde période.

Le PSG arrache la victoire face à Chelsea

Kvaratskhelia a assomé Chelsea en fin de match.

Le champion d’Europe en titre a dominé le champion du monde des clubs 5-2 au Parc des Princes. Barcola a mis les siens sur les bons rails, en ouvrant le score dès la 10ᵉ minute de jeu. Sur un centre de Dembélé, Neves remet de la tête pour Barcola, qui amortit de la poitrine et envoie un missile sous la barre.

Mais Malo Gusto (28ᵉ) égalisait d’une frappe croisée alors que la défense parisienne avait déserté son flanc gauche. Peu avant la pause, Dembélé (40ᵉ) remettait le PSG devant en concluant une action solitaire. En seconde période, Enzo Fernandez (57ᵉ) égalisait encore en reprenant un centre en retrait de Neto.

Mais Paris a fini par prendre la mesure de son adversaire en fin de match. À un gros quart d’heure du terme, Vitinha (74ᵉ) profitait d’une grosse boulette de Jörgensen, le gardien de Chelsea, pour donner l’avantage au PSG. Kvaratskhelia aggravait encore le score deux fois (86e, 90+4) d’une belle frappe enroulée après avoir repiqué vers le centre depuis l’aile gauche puis d’une reprise sur un centre en retrait de Hakimi. De quoi rendre le match retour à Londres plus confortable.

Le Sporting coule à Bodo/Glimt

Bodo/Glimt n'en finit pas de surprendre.

Le petit Poucet de la Ligue des champions continue de surprendre. Après avoir sorti l’Inter en barrage, Bodo/Glimt a dominé le Sporting Portugal 3-0. Les Norvégiens ont ouvert le score sur un pénalty de Fet (32ᵉ). Blomberg a doublé la mise (45ᵉ+1) après une superbe action collective . En seconde période, Högh (71ᵉ) ajoutait un troisième but pour les Scandinaves, qui peuvent entrevoir l’exploit immense de se qualifier pour les quarts de finale.

Arsenal sauva à Leverkusen par un pénalty très généreux

Leverkusen et Arsenal se sont neutralisés au match aller.

Premier de la phase de groupe avec huit victoires en autant de rencontres, Arsenal a arraché le match nul (1-1) mercredi en début de soirée sur la pelouse de Leverkusen, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.


Le but de Leverkusen a été inscrit par l’Allemand Robert Andrich (46e), alors que l’égalisation pour Arsenal est venue de l’Allemand Kai Havertz en fin de match (89e), qui a transformé un penalty généreusement accordé pour une faute sur Noni Madueke.

