LE SALON DES STARTUPS DEVIENT AFRITECH (IMAGES)

Ce mardi 15 décembre 2020 est une date importante pour tous les jeunes acteurs de l’écosystème du numérique et du digital.

Le Salon des startups devient AFRITECH la nouvelle appellation officielle de ce salon qui dès l’année prochaine va accueillir des startuppers du continent africain.

AFRITECH sera le plus important salon de l’Afrique de l’ouest consacré à l’innovation technologique liée à l’internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la robotique, la réalité augmentée, l’impression 3D, l’intelligence artificielle entre autres innovations.

L’objectif d’AFRITECH dans les trois (03) années à venir c’est d’accueillir 3000 startups, plus de 1000 investisseurs, plus de 500 journalistes, une centaine de conférenciers internationaux, 25.000 visiteurs et plus de 200 personnalités du monde entier.