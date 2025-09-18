Le Sénégal cherche encore 300 milliards FCFA

Partager Facebook

Le Sénégal lance une nouvelle émission d’Obligations d’État afin de financer les besoins de trésorerie inscrits dans la Loi de Finances Rectificative 2025 et de soutenir les projets stratégiques de l’Agenda Sénégal 2050. L’opération vise à mobiliser 300 milliards FCFA.

Les titres proposés offrent un taux d’intérêt compris entre 6,40 % et 6,95 %, selon la maturité, qui varie de 3 à 10 ans. Le remboursement s’effectuera de manière semi-annuelle, après une période de différé de 1 ou 2 ans selon la durée choisie. La valeur nominale de chaque obligation est fixée à 10 000 FCFA.

Cette émission est ouverte aux citoyens sénégalais, à la diaspora ainsi qu’aux investisseurs privés et institutionnels, dans et hors UEMOA.