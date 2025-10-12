Le Sénégal lève plus de 450 milliards FCFA sur le marché régional

Partager Facebook

L’État du Sénégal a mobilisé plus de 450 milliards de francs CFA sur le marché financier régional à l’issue de son troisième Appel Public à l’Épargne (APE) pour l’année 2025. L’opération, qui visait initialement à lever 300 milliards FCFA, s’est clôturée le 10 octobre après son lancement le 18 septembre.

Selon les informations rapportées par Emedia, cette levée de fonds a atteint un taux de couverture de plus de 150 %. L’opération a été structurée par Impaxis Securities, en qualité d’arrangeur principal et chef de file, avec la Société Générale comme co-arrangeur. La période de souscription s’est déroulée du 22 septembre au 10 octobre, conformément au calendrier initial.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de financement souverain du pays et vise à diversifier les sources de financement de l’État. Elle a été marquée par une participation notable des investisseurs résidents, régionaux, ainsi que de la diaspora sénégalaise répartie dans plus de 45 pays. Les fonds collectés sont destinés à couvrir les besoins de financement de l’État, dans le cadre d’une autorisation parlementaire, et à honorer ses engagements financiers.

Les autorités ont présenté cette performance comme une manifestation de la confiance des investisseurs dans les perspectives économiques du Sénégal. L’État a par ailleurs adressé ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs, à la diaspora et aux partenaires et investisseurs institutionnels pour leur engagement.