Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
diba

Le Sénégal lève plus de 450 milliards FCFA sur le marché régional

12 octobre 2025 Economie

 L’État du Sénégal a procédé, du 22 septembre au 10 octobre 2025, à la clôture de son troisième Appel Public à l’Épargne (APE) de l’année, pour un montant total mobilisé de plus de 450 milliards FCFA, soit un taux de couverture supérieur à 150 % par rapport à l’objectif initial de 300 milliards FCFA. 

L’État du Sénégal a mobilisé plus de 450 milliards de francs CFA sur le marché financier régional à l’issue de son troisième Appel Public à l’Épargne (APE) pour l’année 2025. L’opération, qui visait initialement à lever 300 milliards FCFA, s’est clôturée le 10 octobre après son lancement le 18 septembre.

Selon les informations rapportées par Emedia, cette levée de fonds a atteint un taux de couverture de plus de 150 %. L’opération a été structurée par Impaxis Securities, en qualité d’arrangeur principal et chef de file, avec la Société Générale comme co-arrangeur. La période de souscription s’est déroulée du 22 septembre au 10 octobre, conformément au calendrier initial.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de financement souverain du pays et vise à diversifier les sources de financement de l’État. Elle a été marquée par une participation notable des investisseurs résidents, régionaux, ainsi que de la diaspora sénégalaise répartie dans plus de 45 pays. Les fonds collectés sont destinés à couvrir les besoins de financement de l’État, dans le cadre d’une autorisation parlementaire, et à honorer ses engagements financiers.


Les autorités ont présenté cette performance comme une manifestation de la confiance des investisseurs dans les perspectives économiques du Sénégal. L’État a par ailleurs adressé ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs, à la diaspora et aux partenaires et investisseurs institutionnels pour leur engagement.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2025 10 09 082252

Le Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal) en chiffres

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce mercredi, la cérémonie de clôture de la …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved