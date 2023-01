Le TER des 1000 emplois et du verdissement de l’économie sénégalaise (Pape Modou Fall Directeur de l’Emploi)

Le TER avec ses 1000 emplois créés dont 984 sénégalais, participe activement à la réduction du taux de chômage et constitue un vrai levier de création massive d’emplois durables et décents. Par ailleurs, le modèle de recrutement doit être une référence dans les autres projets phares de l’Etat. En effet, la plupart des recrus étaient des primo demandeurs, et c’est après sélection qu’ils ont été formés avant leur prise de service. De tels recrutements vont permettre de réduire drastiquement la longue liste de chômeurs sans expérience sur le marché de l’emploi et qui ne cesse d’augmenter d’année en année.

Dans un autre registre, il permet, à l’économie du pays au niveau macro, de combler un gap non négligeable en termes de gain de temps. En effet, grâce au TER beaucoup de travailleurs particulièrement ceux qui sont dans l’informel, issus pratiquement de la banlieue, parviennent à rallier leur lieu de travail à temps et ainsi maximiser leur chiffre d’affaires. Le rush aux heures de pointe en est la parfaite confirmation, qui toutefois pousse à se demander si les 10mn entre 2 départs ne sont pas trop longues.

Au plan de la mobilité, il a permis également la réduction substantielle des traffics et par ricochet celle des émissions de CO².

Le TER est l’une des options qui permettra de sortir du diesel et d’améliorer le bilan carbone découlant des autres moyens de transport.

Ce saut technologique, une première en Afrique de l’Ouest dont le rôle doit encore être renforcé, constitue un enjeu essentiel dans le cadre du verdissement de l’économie. En effet, pratiquement sobre en carbone, il participe fortement à la réduction de l’empreinte écologique par l’incitation au transport en commun et les réduction des émissions comme précité. Aussi, tenant compte du fait que le verdissement de l’économie va entraîner la perte d’emplois, la mutation de certains emplois existants et la création d’emplois nouveaux, l’avènement du TER a anticipé fortement à ce dernier point . Des emplois verts et verdissants ont vus le jour.

Il revient au peuple de consolider cet acquis et à l’Etat du Sénégal de permettre aux autres régions de jouir d’un tel joyau.

Pape Modou Fall

Directeur de l’Emploi