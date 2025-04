Le vigile de Bara Tall vole ses statuettes en bronze

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

N. T. Mané, vigile au service de Bara Tall depuis six mois, est en prison. Il est accusé d’avoir volé deux statuettes en bronze dans la résidence de son employeur, située à la Somone.

Il les a revendues à un ferrailleur, C. T. Kâ, pour seulement 30 000 F Cfa, alors qu’elles valaient bien davantage, rapporte L’Observateur dans son édition de ce vendredi 11 avril.La même source avance que Kâ, qui a refilé les statuettes à un autre commerçant, a empoché 200 000 F Cfa.

Constatant la disparition des objets, Bara Tall a saisi les pandores de la Brigade de gendarmerie de Somone. Confondu par l’exploitation des caméras de surveillance, qui ont enregistré le vol, Mané a fini par passer aux aveux.L’enquête a également révélé qu’il n’en était pas à son premier larcin : il aurait déjà dérobé plusieurs objets de valeur pour un montant estimé à plus de 2,4 millions, glisse le journal.

Celui-ci signale que Bara Tall réclame 5 millions en dommages et intérêts. Le procureur, de son côté, a requis une peine de deux ans de prison, dont six mois ferme, à l’encontre du vigile et de ses complices.Les mis en cause seront édifiés, le 24 avril prochain, date du délibéré.