Législatives 2022 : Les résultats continuent de tomber dans certains centres

Les résultats issus des bureaux de vote lors des législatives continuent de tomber. Selon les chiffres officiels communiqués par la Direction générale des Elections (DGE) lors d’une première estimation à la mi-journée (13H00) était de 22 % de taux de participation.

Wallu Sénégal gagne le département de Saraya

La coalition Wallu Sénégal a gagné les élections législatives dans le département de Saraya, a appris l’APS de la commission départementale de recensement des votes. Wallu est arrivée en tête avec 5688 voix suivie de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), 4418 voix. Le département de Saraya compte 18 922 inscrits.

Bby prend les 2 députés de Matam

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a remporté les élections législatives dans le département de Matam (nord), avec 65.798 voix, selon la commission départementale de recensement des votes. BBY obtient ainsi les deux sièges prévus pour le département de Matam à l’Assemblée nationale. Au total, 75.412 suffrages valablement exprimés ont été dénombrés, dont 65.798 pour BBY. Yewwi Askan Wi est deuxième avec 6.490 voix.

Bby rafle les 2 sièges du département de Linguère

Benno Bokk Yakaar (BBY), la coalition de la majorité présidentielle, a remporté les deux sièges du département de Linguère (nord) à l’Assemblée nationale, selon les résultats publiés par la commission départementale de recensement des votes. Sur 60.759 votants, BBY a obtenu 41.072 et Yewwi Askan Wi : 15.840.

Département Fatick : BBY prend les deux députés

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a obtenu les deux sièges parlementaires destinés au département de Fatick, avec 49.948 voix, a-t-on appris lundi de la commission départementale de recensement des votes. L’inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal est arrivée deuxième avec 15.497 voix.

Département Kaffrine : Bby élit les six députés de la région

La coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY), a obtenu les six postes de député mis en jeu dans la région de Kaffrine (centre), a-t-on appris des préfets et des commissions départementales de recensement des votes. A Malem Hodar, l’un des quatre départements de Kaffrine, la coalition constituée par le parti au pouvoir et ses alliés ont obtenu 12.300 des suffrages exprimés, contre 4.338 et 1.113 pour Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi, des coalitions de l’opposition arrivées respectivement deuxième et troisième.

A Birkelane, BBY a obtenu 13.982 voix sur 26.909 suffrages valablement exprimés, contre 7.214 pour Wallu Sénégal. Bokk Gis Gis/Liggeey a réuni 3.565 voix, et Yewwi Askan Wi 929. Les 41.249 votants du département de Koungheul ont également majoritairement voté pour BBY, qui a obtenu 21.638 voix. Yewwi Askan Wi récolté 11.541 suffrages, Bokk Gis -Gis/Liggeey 5.497 et Wallu Sénégal 737. BBY a également remporté le scrutin dans le département de Kaffrine, avec 33.027 voix, contre 17.461 voix pour Yewwi Askan Wi, selon des statistiques reçues de la préfecture.